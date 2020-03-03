Я люблю осенние вечер... За окном холод и сырость, а дома есть мягкий диван, теплый плед и интересная книга.

Поэтому сегодня хочу поделиться с вами несколькими книгами, которые очень приятно читать именно в такие вечера.

Все они написаны женщинами и для женщин, но назвать их обычными «дамскими» романами, язык не поворачивается. Разумеется, в каждом из них есть любовная линия, но она лишь придает дополнительных красок основному повествованию, сюжет которого порадует неожиданными загадками и почти детективными расследованиями. В общем, обещаю, что скучно не будет.

А еще эти книги позволят погрузиться в иной, завораживающе красивый мир, и хотя бы на время отвлечься от наступающей серой поры дождей и ветров.