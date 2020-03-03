Давайте знакомиться!
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Здравствуйте, мои уважаемые читатели!
Разрешите представится, меня зовут Татьяна. Родилась, живу и работаю в Санкт-Петербурге.( Collapse )
Здравствуйте, мои уважаемые читатели!
Разрешите представится, меня зовут Татьяна. Родилась, живу и работаю в Санкт-Петербурге.( Collapse )
Я люблю осенние вечер... За окном холод и сырость, а дома есть мягкий диван, теплый плед и интересная книга.
Поэтому сегодня хочу поделиться с вами несколькими книгами, которые очень приятно читать именно в такие вечера.
Все они написаны женщинами и для женщин, но назвать их обычными «дамскими» романами, язык не поворачивается. Разумеется, в каждом из них есть любовная линия, но она лишь придает дополнительных красок основному повествованию, сюжет которого порадует неожиданными загадками и почти детективными расследованиями. В общем, обещаю, что скучно не будет.
А еще эти книги позволят погрузиться в иной, завораживающе красивый мир, и хотя бы на время отвлечься от наступающей серой поры дождей и ветров.( Collapse )
Через необъятную территорию нашей страны можно провести огромное количество меридианов, даже если считать по 10°, наберется 17 штук. Но самым известным из них, все равно, остается Пулковский. И чести носить собственное имя, он удостоился совсем не просто так...( Collapse )
Эта книга впервые попала ко мне в руки лет 15 назад. Тогда я запомнила из нее только то, что Сфинкс гораздо старше, чем кажется. Еще впечатлил рассказ о многочисленных памятниках Центральной Америки... В общем, интересно, но не очень понятно...( Collapse )
До летнего марафона, по субботам я старалась рассказывать об истории чего-нибудь вкусненького. И думаю, пора возрождать эту традицию...
Сегодня у меня легендарное вино.
Каберне часто называют королем красных вин. И не случайно. Вплоть до конца прошлого века этот сорт вина был самым распространенным, и только в 1990-х его немного потеснил Мерло.( Collapse )
Казалось бы, только вчера еще было лето и так не хотелось с ним прощаться... Но осень тоже прекрасна! Особенно ранняя и золотая.
Сегодня мне не хочется много писать, лучше просто покажу вам великолепную, почти сказочную осень. И желаю, чтобы для всех нас она оказалась такой же уютной, спокойной, радостной и непременно счастливой!( Collapse )
Это случилось в феврале 1595 года. Стражник Ханс фон дер Хейд, как обычно нес службу у ворот Мемельского замка. Но неожиданно его окликнул странный мужчина, одетый в длинный черный плащ...( Collapse )
В протестантских церквях Северной Европы есть свой особенный шарм. Они совсем не похожи на грандиозные католические соборы, поражающие воображение своими фантастическими силуэтами в стиле пламенеющей готики. Храмы протестантов имеют простые строгие формы, но каждый из них по-своему оригинален и имеет свою неповторимую изюминку, позволяющую навсегда запомнить церковь и никогда не перепутать ее ни с какой другой.
Особенность церкви Христа Спасителя в Копенгагене бросается в глаза сразу. Ее высокий витой шпиль виден почти из каждой точки датской столицы.( Collapse )
Вот и подошел к концу, казалось бы, такой длинный и долгий марафон #92днялета...
Я так ждала этого дня, так хотелось свободы, а вот сейчас стало немного грустно... Целых три месяца мы все были заняты одним делом. И хоть никто никуда не уходит, все равно мне будет не хватать нашей марафонской сплоченности.
В заключительном марафонском задании нас просят подвести итоги дайджестом лучших записей, но мне хочется посвятить этот пост благодарности всем своим новым друзьям.
Все-таки главным итогом марафона для меня стала не прокачка своих блогерских навыков и не рост соц. капитала, главное приобретение — это новые интересные знакомства!!!( Collapse )
Об этой книге ходят легенды, ее всегда окутывал ореол зловещей тайны. Кто-то считает Некрономикон выдумкой знаменитого писателя Говарда Лавкрафта, но большинство уверено, что он реален.
Сегодня в интернете существует огромное количество сайтов, где любому желающему предлагают познакомиться с содержанием легендарного фолианта. Однако при всем могуществе Всемирной сети, есть вещи, которые ей неподвластны, и Некрономикон из их числа.
Эта книга всегда будет храниться в тайне от непосвященных, и в наших же интересах, чтобы этот порядок не нарушался как можно дольше.( Collapse )